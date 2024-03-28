Джерри Сайнфелд рассказывает об изобретении пирожных «Поп-тартс» в трейлере своего нового фильма

О желании рассказать историю возникновения популярного двухслойного пирожного Сайнфелд говорил еще в 2018 году. «Однажды я задумался о фильме, который расскажет историю „Поп-тартс“. Представьте себе культуру больших кондитерских брендов, опьяненных сахаром, середины 1960-х. С такой атмосферой я бы поработал», — написал комик в твиттере.