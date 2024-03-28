Джерри Сайнфелд рассказывает об изобретении пирожных «Поп-тартс» в трейлере своего нового фильма

Сегодня в 17:50
Фото: Netflix/YouTube

Netflix выпустил трейлер комедии Джерри Сайнфелда «Unfrosted: The Pop-Tart Story». Премьера фильма на стриминге состоится 3 мая 2024-го.

«События картины происходят в 1963 году в Мичигане. Конкурирующие производители хлопьев Kellogg и Post стремятся обогнать друг друга в создании выпечки, которая навсегда изменит отношение американского потребителя к завтракам. Это история об амбициях, предательстве, сахаре и угрожающих молочниках от Джерри Сайнфелда», — говорится в описании проекта.

Популярный комик, известный по сериалу «Сайнфелд», выступил в роли сценариста и режиссера, а также исполнил главную роль в ленте. В актерский состав вошли и другие известные актеры — Мелисса МакКарти, Джим Гаффиган, Эми Шумер, Хью Грант, Макс Гринфилд, Кристиан Слейтер, Билл Берр, Дэниел Леви, Джеймс Марсден, Джек МакБрайер, Томас Леннон, Бобби Мойнихан, Эдриан Мартинес, Сара Купер и Фред Армизен.

О желании рассказать историю возникновения популярного двухслойного пирожного Сайнфелд говорил еще в 2018 году. «Однажды я задумался о фильме, который расскажет историю „Поп-тартс“. Представьте себе культуру больших кондитерских брендов, опьяненных сахаром, середины 1960-х. С такой атмосферой я бы поработал», — написал комик в твиттере.

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