Китаец установил рекорд по разбрызгиванию воды изо рта. Он делал это почти шесть минут

35-летний Ма Хуэй из Китая установил рекорд Гиннесса по разбрызгиванию воды изо рта — его фонтан бил колоссальные 5 минут и 52 секунды.
Техника, используемая китайцем, появилась еще XVII веке, отмечает Oddity Central. Она заключается в употреблении большого количества воды, а затем ее срыгивания, которое контролируется мышцами.
Хуэю удалось значительно превзойти предыдущий рекорд, установленный Кирубелем Йилмой из Эфиопии. В 2017 году эфиоп изрыгивал воду лишь 56 секунд.
Для столь высокого результата Хуэю пришлось выпить 4,5 литра воды, а затем медленно срыгивать ее. За процессом следил специалист Книги Гиннесса — если бы поток воды прервался хоть на мгновение, попытка рекорда завершилась.