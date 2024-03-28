Китаец установил рекорд по разбрызгиванию воды изо рта. Он делал это почти шесть минут

Сегодня в 17:11
Фото: Guinness World Records/YouTube

35-летний Ма Хуэй из Китая установил рекорд Гиннесса по разбрызгиванию воды изо рта — его фонтан бил колоссальные 5 минут и 52 секунды.

Техника, используемая китайцем, появилась еще XVII веке, отмечает Oddity Central. Она заключается в употреблении большого количества воды, а затем ее срыгивания, которое контролируется мышцами.

Хуэю удалось значительно превзойти предыдущий рекорд, установленный Кирубелем Йилмой из Эфиопии. В 2017 году эфиоп изрыгивал воду лишь 56 секунд.

Для столь высокого результата Хуэю пришлось выпить 4,5 литра воды, а затем медленно срыгивать ее. За процессом следил специалист Книги Гиннесса — если бы поток воды прервался хоть на мгновение, попытка рекорда завершилась.

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