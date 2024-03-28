В Тыве задержали 9-летнюю девочку, которая предложила незнакомой женщине «убить людей за 500 000 р.»

В полицию в Республике Тыва доставили 9-летнюю школьницу вместе с родителями из города Чадан, которая написала незнакомой женщине в вайбере с «призывами к совершению противоправных действий». Об этом рассказало местное управление МВД.
Правоохранители опубликовали скриншоты переписки школьницы, в которой она предложила женщине «убить людей за 500 000 р.». В ответ женщина пригрозила «подключить ФСБ».
Испугавшись, школьница извинилась и попросила этого не делать. «Извините теть! Я просто не знала чей номер. Я сама ненавижу террористов», — написала она.
На допросе девочка призналась, что сделала это от скуки, а незнакомый номер абонента она нашла в телефоне ее старшей сестры.
В отношении матери девочки полицейские составили протокол о ненадлежащем воспитании ребенка (часть 1 статьи 5.35 КоАП; предусматривает до 500 рублей штрафа). Саму девочку поставят на профилактический учет.