РЖД подтвердили, что готовятся запустить первый беспилотный поезд на МЦК этим летом

Научно-технический совет РЖД подтвердил, что планирует летом запустить для пассажиров на московском МЦК беспилотный поезд. Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.
Речь о поезде с третьим уровнем автоматизации — это когда состав едет сам, но машинист присутствует в кабине на случай экстренных ситуаций. Также в РЖД сказали, что подвели промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвертым уровнем автоматизации — их машинист-оператор контролирует дистанционно.
На кадрах, опубликованных РЖД, видно, что ходить без управления машиниста (лишь под его контролем) будут «Ласточки», оборудованные необходимой техникой. В кабине машиниста установят камеры, фиксирующие происходящее снаружи, а на «лбу» поезда — датчики, определяющие предметы на путях.
РЖД разрабатывает концепцию внедрения беспилотного движения в своей сети с 2015 года. Изначально тестирование беспилотных «Ласточек» без пассажиров, но с машинистами в кабине для контроля движения электропоездов планировалось начать в 2019 году. В случае успешного тестирования беспилотные электрички, помимо МЦК, хотели запустить по Московским центральным диаметрам и пригородным направлениям Подмосковья.