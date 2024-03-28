РЖД подтвердили, что готовятся запустить первый беспилотный поезд на МЦК этим летом

РЖД разрабатывает концепцию внедрения беспилотного движения в своей сети с 2015 года. Изначально тестирование беспилотных «Ласточек» без пассажиров, но с машинистами в кабине для контроля движения электропоездов планировалось начать в 2019 году. В случае успешного тестирования беспилотные электрички, помимо МЦК, хотели запустить по Московским центральным диаметрам и пригородным направлениям Подмосковья.