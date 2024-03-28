«Яндекс Музыка» заблокировала страницу белорусского артиста Ap$ent по требованию РКН

«Яндекс Музыка» ограничила доступ к странице белорусского артиста Ap$ent, обратили внимание «Ведомости». Причиной блокировки на сайте музыкального сервиса называются «требования Роскомнадзора».
В «Яндекс Музыке» сказали изданию, что 27 марта получили от РКН официальное требование ограничить доступ к странице Ap$ent. За разъяснением причин компания обратилась в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. За пределами России треки Ap$ent на «Яндекс Музыке» доступны.
В комментарии «Афише Daily» представители «Яндекс Музыки» пояснили, что обязаны исполнять официальные требования РКН в течение 24 часов. «В противном случае сервис может быть заблокирован целиком и доступ к нему потеряют десятки миллионов пользователей», — отметили в сервисе. Отсутствие ограничений на прослушивание песен Ap$ent за пределами России там объяснили тем, что требование РКН распространяется лишь на российских пользователей.
Арсений Кисляк (настоящее имя артиста) не признан Минюстом иноагентом и не включен в список экстремистов Росфинмониторинга.
В «Звуке» страница Ap$ent также пропала. Представители сервиса не смогли оперативно прокомментировать причины. В «VK Музыке» и «МТС Музыке» профиль белорусского артиста пока доступен, но в последнем сервисе сказали, что вскоре заблокируют его, не уточнив причин.
Самый популярный трек Ap$ent — «Можно я с тобой» — входит в топ-чарты всех российских музыкальных сервисов, на ютубе у клипа на него более 7 млн просмотров. Кисляк написал эту песню в 2022 году после вынужденной эмиграции из Беларуси в Грузию. Тогда жену артиста приговорили на родине к году ограничения свободы по делу об оскорблении Александра Лукашенко из‑за комментария в оппозиционном телеграм-канале Nexta. Арсений и Мария Кисляк эмигрировали в Грузию до исполнения приговора.
В тексте «Можно я с тобой» есть такие строчки: «Мог быть славный денек,/Но звонок — тебе грозит срок за пару строк./Да, тут так себе вайб,/Видимо, пора. Ну что ж, бывай, родны край!»
В соцсетях «Можно я с тобой?» стала гимном спасения животных. Под нее люди рассказывают истории бездомных животных, которых решили забрать к себе с улицы.