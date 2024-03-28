«Яндекс Музыка» заблокировала страницу белорусского артиста Ap$ent по требованию РКН

Самый популярный трек Ap$ent — «Можно я с тобой» — входит в топ-чарты всех российских музыкальных сервисов, на ютубе у клипа на него более 7 млн просмотров. Кисляк написал эту песню в 2022 году после вынужденной эмиграции из Беларуси в Грузию. Тогда жену артиста приговорили на родине к году ограничения свободы по делу об оскорблении Александра Лукашенко из‑за комментария в оппозиционном телеграм-канале Nexta. Арсений и Мария Кисляк эмигрировали в Грузию до исполнения приговора.