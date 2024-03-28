В Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ

Народный хурал Бурятии принял законопроект, отменяющий прямые выборы мэра столицы республики Улан-Удэ. Об этом РИА «Новости» рассказали в местном парламенте.
Инициативу поддержало большинство депутатов. Фракции КПРФ и ЛДПР объявили, что будут голосовать против, отмечает «Сибирский экспресс». Теперь градоначальника будут избирать парламентарии из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса.
Законопроект был предложен главой региона Алексеем Цыденовым «в целях совершенствования организации местного самоуправления на территории Республики Бурятия».
«В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся», — обосновал изменения зампред бурятского правительства Алдар Гулгенов. Он считает, что «людям без разницы, кто конкретно руководит», «важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее».
Прямые выборы мэра Улан-Удэ уже отменяли в 2011 году. Но в 2015 году Народный хурал вернул процедуру. В 2019-м на выборах мэра победил кандидат от «Единой России» Игорь Шутенков. Его соперник, Вячеслав Мархаев от КПРФ, проиграл с результатом 37,7 тыс. голосов против 54,1 тыс. у Шутенкова. После выборов в городе прошли стихийные акции протеста.
Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке напрямую избирать мэров могут лишь жители Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря. В остальных региональных центрах прямые выборы отменили.