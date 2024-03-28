В Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ

«В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся», — обосновал изменения зампред бурятского правительства Алдар Гулгенов. Он считает, что «людям без разницы, кто конкретно руководит», «важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее».