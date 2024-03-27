Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат 18 апреля

Фильм основан на датском романе «Капитан и Энн Барбара», вышедшем в 2020 году. Книга рассказывает о противостоянии обедневшего героя войны Людвига Калена с бесплодными дикими землями, разбойниками и аристократом Фредериком Де Шинкелем, который видит в Калене угрозу.