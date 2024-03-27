Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат 18 апреля

Фильм «Меч короля» датского режиссера Николая Арселя («Королевский роман», «Темная башня»), главную роль в котором сыграл Мадс Миккельсен («Еще по одной», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), выйдет в российский кинопрокат 18 апреля. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер».
Премьерный показ картины в России пройдет в московском кинотеатре «Художественный» 9 апреля. Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале. «Афиша Daily» рассказывала о реакции критиков на ленту.
Она повествует о незаконнорожденном сыне дворянина, который по поручению датского короля отправляется в далекие земли. Там герой сталкивается с жестокими нравами местных жителей.
Фильм основан на датском романе «Капитан и Энн Барбара», вышедшем в 2020 году. Книга рассказывает о противостоянии обедневшего героя войны Людвига Калена с бесплодными дикими землями, разбойниками и аристократом Фредериком Де Шинкелем, который видит в Калене угрозу.
Николай Арсель выступил режиссером картины, а также сам написал сценарий фильма в соавторстве с Андерсом Томасом Йенсеном. Оператором ленты стал Расмус Видебек, а дизайнером костюмов — Кики Иландер.
В актерский состав фильма вошли Аманда Коллин, Симон Беннеберг, Мелина Хагберг, Кристина Куят Торп, Густав Линд, Мортен Хе Андерсен, Томас В.Габриельссон, Магнус Креппер, Серен Маллинг, Мортен Буриан, Якоб Ломанн, Олаф Хойгаард и Феликс Крамер.