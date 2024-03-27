Остин Батлер сыграет главную роль в фильме «Пойман на краже» Даррена Аронофски

Сегодня в 01:19
Кадр: GQ/YouTube

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Мертвые не умирают», сыграет главную роль в картине «Пойман на краже» Даррена Аронофски. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссер «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте» поставит ленту по мотивам криминального триллера писателя Чарли Хьюстона. Она расскажет о бывшем бейсболисте, который погружается в криминальный мир Нью-Йорка 90-х годов.

Согласно сюжету фильма, герой окажется втянут в дикую борьбу за выживание в этой жесткой реальности. Приключения персонажа опишет в сценарии сам Хьюстон. Аронофски выступит сопродюсером экранизации.

«Я рад объединиться с моими старыми друзьями из Sony Pictures, чтобы воплотить в жизнь насыщенную адреналином головокружительную историю Чарли. Не могу дождаться начала работы с Остином и моей семьей нью-йоркских кинематографистов», — заявил Аронофски.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами