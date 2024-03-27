Остин Батлер сыграет главную роль в фильме «Пойман на краже» Даррена Аронофски

«Я рад объединиться с моими старыми друзьями из Sony Pictures, чтобы воплотить в жизнь насыщенную адреналином головокружительную историю Чарли. Не могу дождаться начала работы с Остином и моей семьей нью-йоркских кинематографистов», — заявил Аронофски.