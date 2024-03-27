Остин Батлер сыграет главную роль в фильме «Пойман на краже» Даррена Аронофски

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Мертвые не умирают», сыграет главную роль в картине «Пойман на краже» Даррена Аронофски. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссер «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте» поставит ленту по мотивам криминального триллера писателя Чарли Хьюстона. Она расскажет о бывшем бейсболисте, который погружается в криминальный мир Нью-Йорка 90-х годов.
Согласно сюжету фильма, герой окажется втянут в дикую борьбу за выживание в этой жесткой реальности. Приключения персонажа опишет в сценарии сам Хьюстон. Аронофски выступит сопродюсером экранизации.
«Я рад объединиться с моими старыми друзьями из Sony Pictures, чтобы воплотить в жизнь насыщенную адреналином головокружительную историю Чарли. Не могу дождаться начала работы с Остином и моей семьей нью-йоркских кинематографистов», — заявил Аронофски.