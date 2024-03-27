Парижскую квартиру модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе за 10 миллионов евро

Квартиру модельера Карла Лагерфельда в Париже продали на аукционе за 10 млн евро. Об этом написала французская газета Le Parisien.
Трехкомнатные апартаменты площадью 260 квадратных метров на набережной Вольтера планировали продать за 5,3 млн, однако финальная цена почти вдвое превзошла первоначальную. Торги за квартиру продлились всего 19 минут.
«Это хорошая цена. Учитывая расположение объекта, его характеристики и человека, который в нем жил, ожидалось, что его купят, но нечасто бывает, что мы почти удваиваем начальную цену. Это исключительное событие», — заявил Бертран Савуре, партнер-основатель занимающейся продажей квартиры компании Athemis.
Аукцион, на котором продали апартаменты Лагерфельда, прошел в торгово-промышленной палате Парижа. Кто стал новым владельцем квартиры, неизвестно, но Le Parisien утверждает, что им мог стать не гражданин Франции.
В проданной резиденции Лагерфельд жил в последние годы своей жизни. Он задумал оформить ее как «космический корабль Одиссея 3000». Само здание же было построено в 1694 году, но от исторической отделки дома ничего не осталось.