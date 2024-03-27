Канеман известен своей критикой понятие Homo economicus («экономического человека»). Оно введено шотландским философом Джоном Милем в XIX веке и предполагает, что человек поступает разумно, всегда стремится к максимизации прибыли и делает выбор, исходя из экономических результатов. Канеман считал, что люди слишком подвержены влиянию недавних событий и из‑за этого делают поспешные выводы.