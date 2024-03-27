В возрасте 90 лет скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его приемную дочь Дебору Трейсман. Девушка не уточнила причин и обстоятельств смерти ученого.
Канеман был одним из основоположников поведенческой экономики — направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений.
Канеман известен своей критикой понятие Homo economicus («экономического человека»). Оно введено шотландским философом Джоном Милем в XIX веке и предполагает, что человек поступает разумно, всегда стремится к максимизации прибыли и делает выбор, исходя из экономических результатов. Канеман считал, что люди слишком подвержены влиянию недавних событий и из‑за этого делают поспешные выводы.
В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике. Ее присудили с формулировкой: «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».
В 2011 году вышла его книга «Думай медленно… решай быстро», ставшая бестселлером. Она переведена на десятки языков, а ее суммарный тираж превышает 2 млн экземпляров.