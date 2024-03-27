Мартин Скорсезе спродюсирует документальный сериал о христианских святых

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Таксист» и «Авиатор», спродюсирует документальный сериал о христианских святых. Об этом сообщил The Guardian.
Скорсезе станет ведущим проекта, который выйдет на стриминговом сервисе консервативного канала Fox Nation. В каждом из эпизодов шоу кинематографист расскажет о жизни одного святого.
Среди героев сериала окажутся Жанна д’Арк, Иоанн Креститель и Мария Магдалина. Всего Скорсезе планирует рассказать истории восьми людей, которые «изо всех сил пытаются следовать путем любви, открытым им и нам словами Иисуса».
«Я прожил с историями святых большую часть своей жизни, размышляя об их словах и поступках, представляя миры, в которых они обитали, выборы, с которыми сталкивались, примеры, которые подавали», — поделился Скорсезе.
Режиссер подчеркнул, что над проектом работают «многие надежные и талантливые коллеги». Центральной фигурой среди них будет режиссер Элизабет Хомко, снявшая в 2018 году драму «Что у них было» с Хилари Суонк.
Также над сериалом будет работать сценарист Кент Джонс, который напишет текст другого проекта Скорсезе — 80-минутного фильма об Иисусе. Первая часть шоу «Святые» выйдет на экраны в ноябре.