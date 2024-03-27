Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Сегодня в 21:09
Фото: Mathew Schwartz/Unsplash

В Таиланде нижняя палата парламента приняла закон о легализации однополых браков. Об этом сообщил Reuters.

400 из 415 парламентариев поддержали легализацию, и только десять человек выступили против нее. Это приблизило Таиланд к тому, чтобы стать третьей страной Азии после Тайваня и Непала, в которой разрешены однополые союзы.

Работа законотворцев над проектом легализации заняла более десятилетия. Чтобы закон вступил в силу, его должен будет поддержать сенат страны и король. Если это случится, брак будет официально определяться как партнерство двух лиц.

Однополые пары получат те же права, как и гетеросексуальные. Им будут доступны, в частности, налоговые льготы, возможность усыновлять детей и получать наследство супруга.

На данный момент однополые браки разрешены в 36 странах мира. При этом в России Верховный суд запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.

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