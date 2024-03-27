Ученые обнаружили, что у Бетховена была низкая генетическая предрасположенность к музыкальности

Ученые из Канады, Нидерландов, Швеции и США проанализировали ДНК композитора Людвига ван Бетховена и выяснили, что у него была низкая предрасположенность к музыкальности. Об этом сообщили в Current Biology.
Специалисты провели геномный анализ ДНК музыканта, а затем выявили полигенный показатель (PGI), который оценивает вероятное проявление генов человека. В сравнении с другими людьми, уже современными, у Бетховена был довольно низкий PGI.
По данным исследования, Бетховен не имел существенной предрасположенности к синхронизации ритмов, которая оказывает влияние на развитие музыкальности и музыкальных навыков. За эту предрасположенность отвечают локусы 69 генов.
Ученые также проанализировали генетическую предрасположенность великого композитора к заболеваниям. В частности, они обнаружили, что его проблемы с печенью могли быть обусловлены генетикой, а не только перенесенным гепатитом и употреблением алкоголя.
Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, родившийся в 1770 году в Бонне. Он стал представителем «венской классической школы» и одним из самых известных музыкантов в истории. Значительную часть своей жизни он провел в Австрийской империи. Там он учился у Франца Гайдна, начал писать симфонии и столкнулся с частичной, а затем полной потерей слуха. Бетховен скончался в возрасте 57 лет в Вене, к тому моменту он страдал от цирроза печени.