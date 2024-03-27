Ученые обнаружили, что у Бетховена была низкая генетическая предрасположенность к музыкальности

Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, родившийся в 1770 году в Бонне. Он стал представителем «венской классической школы» и одним из самых известных музыкантов в истории. Значительную часть своей жизни он провел в Австрийской империи. Там он учился у Франца Гайдна, начал писать симфонии и столкнулся с частичной, а затем полной потерей слуха. Бетховен скончался в возрасте 57 лет в Вене, к тому моменту он страдал от цирроза печени.