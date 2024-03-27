Декоратора Николая Конашенка арестовали за посты о теракте в «Крокусе»

Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково, он собирался улететь в Армению. Вскоре петербургская полиция распространила видео с извинениями задержанного. «Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — заявил Конашенок на камеру.