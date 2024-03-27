Декоратора Николая Конашенка арестовали за посты о теракте в «Крокусе»

Дзержинский суд Петербурга отправил под арест до 25 мая декоратора Николая Конашенка, мужа экс-главы «Новой Голландии», сообщает объединенная пресс-служба судов города.
На Конашенка заведено уголовное дело об оправдании экстремизма из‑за постов о теракте в «Крокусе». После атаки на подмосковный комплекс он сделал несколько публикаций о произошедшем, в частности, задавшись вопросом, почему террористы выбрали «Крокус», а не Кремль. В другом посте Конашенок назвал «Пикник» «чудовищной группой», чей концерт «мелковат» для подобной атаки. На его посты обратили внимание Z-каналы, вскоре Конашенок удалил публикации.
Следствие полагает, что высказывания Конашенка содержат признаки оправдания теракта в «Крокус Сити Холле». Вину декоратор не признает.
Накануне Конашенка приговорили к административному аресту в 14 суток по статье о мелком хулиганстве. Причиной назвали его поведение в дежурном участке полиции после задержания. В протоколе утверждается, что мужчина «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал мимо проходящих людей».
Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково, он собирался улететь в Армению. Вскоре петербургская полиция распространила видео с извинениями задержанного. «Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — заявил Конашенок на камеру.
Его супруга Роксана Шатуновская после заявлений супруга о теракте покинула пост директора «Новой Голландии». Слова Конашенка она назвала «совершенно недопустимыми».