На ютубе вышла короткометражка спайдерверса о панических атаках Майлса Моралеса

Сегодня в 17:22
Фото: Sony Pictures Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Sony Pictures вышла короткометражка спайдерверса «Паук внутри» («The Spider Within: A Spider-Verse Story»).

Картина продолжительностью чуть более семи минут посвящена паническим атакам Майлса Моралеса. События в ней происходят между второй и третьей частями трилогии.

По сюжету Майлс начинает слишком сильно переживать из‑за проблем в обычной и супергеройской жизни. Это приводит к панической атаке, которая погружает зрителей в глубины сознания героя.

«Паук внутри» выпущена совместно с фондом баскетболиста Кевина Лава, который помогает людям с психологическими проблемами, а также с образовательной инициативой «Герой внутри».

Анимация ставит целью показать, что даже супергерои сталкиваются с проблемами. Вместе с релизом мультфильма Sony Pictures запустила сбор денег для фонда.

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