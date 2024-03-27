На ютубе вышла короткометражка спайдерверса о панических атаках Майлса Моралеса

На ютуб-канале Sony Pictures вышла короткометражка спайдерверса «Паук внутри» («The Spider Within: A Spider-Verse Story»).
Картина продолжительностью чуть более семи минут посвящена паническим атакам Майлса Моралеса. События в ней происходят между второй и третьей частями трилогии.
По сюжету Майлс начинает слишком сильно переживать из‑за проблем в обычной и супергеройской жизни. Это приводит к панической атаке, которая погружает зрителей в глубины сознания героя.
«Паук внутри» выпущена совместно с фондом баскетболиста Кевина Лава, который помогает людям с психологическими проблемами, а также с образовательной инициативой «Герой внутри».
Анимация ставит целью показать, что даже супергерои сталкиваются с проблемами. Вместе с релизом мультфильма Sony Pictures запустила сбор денег для фонда.