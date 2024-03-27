Тимоте Шаламе подписал контракт с Warner Bros. на фоне успеха «Вонки» и «Дюны-2»

«Последние несколько лет мы по-настоящему восхищались преданностью Тимоте своему делу, проявляющейся в разнообразии и глубине выбранных им ролей. Это касается и его непоколебимой приверженности отдавать 100% своего времени как нашим проектам, так и тем, которыми занимаются другие студии. Нам очень понравилось работать с ним над „Дюной“ и „Вонкой“ — результаты говорят сами за себя», — заявили в Warner Bros.