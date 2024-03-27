Тимоте Шаламе подписал контракт с Warner Bros. на фоне успеха «Вонки» и «Дюны-2»

Тимоте Шаламе подписал многолетний контракт со студией Warner Bros. после успеха двух фильмов с его участием — «Вонки» и «Дюны: Часть вторая». Шаламе выступит в будущих проектах как актер и продюсер, сообщает Variety.
Сумма сделки не раскрывается. Известно, что что его кандидатура будет рассматриваться в приоритетном порядке. Контракт не ограничивает актера в работе над фильмами других студий.
«Последние несколько лет мы по-настоящему восхищались преданностью Тимоте своему делу, проявляющейся в разнообразии и глубине выбранных им ролей. Это касается и его непоколебимой приверженности отдавать 100% своего времени как нашим проектам, так и тем, которыми занимаются другие студии. Нам очень понравилось работать с ним над „Дюной“ и „Вонкой“ — результаты говорят сами за себя», — заявили в Warner Bros.
«Вонка», вышедший в декабре 2023 года, заработал в прокате 632 млн долларов, а сиквел «Дюны», который вышел в начале марта, успел принести студии 575 млн. По данным студии, Шаламе стал первым актером за четыре десятилетия, снявшимся в двух лучших американских фильмах, вышедших в восьмимесячный период. Суммарно обе ленты принесли 1,2 млрд долларов.
После этих кассовых сборов Шаламе получит прибавку к зарплате. По данным источников, за «Вонку» актер заработал более 8 млн долларов. Теперь его гонорары за главные роли в студийных фильмах выражаются двузначными цифрами.
Ранее Шаламе уже выступал продюсером. Он спонсировал фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью», в котором сыграл главную роль.