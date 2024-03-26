Режиссер «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» снимет новую киноадаптацию «Ночи охотника»

Лента расскажет о серийном убийце Гарри Пауэлле, который выдает себя за проповедника и женится на вдове, чтобы получить доступ к спрятанному состоянию ее покойного мужа. Сюжет сконцентрируется на том, как пасынки героя подвергнутся его преследованию.