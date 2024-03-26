Режиссер «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» снимет новую киноадаптацию «Ночи охотника»

Сегодня в 02:44
Фото: Jakob Owens/Unsplash

Американский режиссер Скотт Дерриксон, известный по фильмам «Синистер» и «Доктор Стрэндж», снимет новую киноадаптацию романа «Ночь охотника» Дэвиса Грабба. Об этом сообщил Deadline.

Дерриксон сам напишет сценарий будущей картины вместе с С. Робертом Каргиллом, который также работал с режиссером над другими его фильмами. Питер Гэверс и Эми Паскаль спродюсируют экранизацию.

Лента расскажет о серийном убийце Гарри Пауэлле, который выдает себя за проповедника и женится на вдове, чтобы получить доступ к спрятанному состоянию ее покойного мужа. Сюжет сконцентрируется на том, как пасынки героя подвергнутся его преследованию.

Созданием фильма займутся студия Universal Pictures, а также продакшн-компании KramMar Delicious Mystery Productions и Pascal Pictures.

Роман «Ночь охотника» вышел в 1953 году, он стал первым из десяти романов Дэвиса Грабба. Первая экранизация книги появилась уже в 1955 году, ее снял Чарльз Лоутон. Главную роль в фильме исполнил Роберт Митчум.

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