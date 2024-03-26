Элизабет Мосс и Керри Вашингтон сыграют в экранизации «Несовершенных женщин» Араминты Холл

Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс и актриса Керри Вашингтон, известная по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», сыграют главные роли в экранизации романа «Несовершенные женщины» Араминты Холл. Об этом сообщил Deadline.
Мини-сериал по мотивам книги, вышедшей в 2021 году, поставит Энни Вайсман, создательница шоу «В ритме жизни» с Роуз Бирн. Проект будет психологическим триллером, его выпустят 20th Television и Apple Studios.
Шоу расскажет историю убитой Нэнси Хеннеси. Героиня была прекрасна, богата и любима всеми, кто ее знал. Со стороны ее жизнь казалась идеальной. Но смерть женщины раскроет правду.
Близкие Нэнси обнаружат, что совсем не знали ее. Они выяснят, в частности, что у Нэнси были не только две лучшие подруги, обожающий ее муж и дочь, а также тайный любовник, имя которого Хеннеси унесла в могилу.
Мосс выступит исполнительным продюсером экранизации вместе с Вашингтон, Холл, Вайсман, Линдси Макманус из Love & Squalor Pictures и Пилар Савоне из Simpson Street.
«С момента, как я получила роман Араминты, я не могла оторваться от него. Это было такое захватывающее чтение, я сразу в него влюбилась», — призналась Мосс.
Актриса отметила, что долгие годы восхищалась Вашингтон как актрисой и продюсером и искала проект, в котором могла бы поработать вместе с ней. Вашингтон, в свою очередь, рассказала, что была поклонницей Мосс.