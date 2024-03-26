Ремейк комедии «Не говори маме, что няня умерла» получил полноценный трейлер

На ютуб-канале Iconic Events Now опубликовали трейлер фильма «Не говори маме, что няня умерла» — ремейка одноименной комедии 1991 года.
Фильм выйдет на экраны 12 апреля. Он расскажет о 17-летней Тане Крэнделл, которой приходится присматривать за младшими братьями и сестрой, вместо того чтобы отправиться в поездку в Испанию с друзьями.
Все дело в том, что мама Тани переживает нервный срыв — и теперь ей необходимо уехать в Тайланд на двухмесячный ретрит. Приглядывать за семейством в отсутствие родительницы должна пожилая няня, но она умирает прямо во время работы.
Герои комедии решают не рассказывать никому, что остались без взрослых. Вместо этого Таня находит работу, учится заботиться о доме и одновременно остается обычным подростком, который влюбляется и хочет веселиться.
Роль Тани в фильме исполнила Симона Джой Джонс («Кафедра»). Ее новую начальницу Роуз сыграла Николь Ричи («Грейс и Фрэнки»). Также в картине снялись Джун Скуибб («Небраска»), Дониелль Т.Хэнсли и Жермен Фаулер.
Режиссером комедии выступил Уэйд Аллен-Маркус («Повзрослевшие», «Все ерунда»), а сценаристом — Чак Хейворд («ВандаВижен», «Тед Лассо»).
Оригинальный фильм «Не говори маме, что няня умерла» вышел в 1991 году. Его снял Стивен Херек. В ленте приняли участие Кристина Эпплгейт, Джоанна Кэссиди, Джон Гец, Джош Чарлз, Кит Куган, Кончетта Томей, Дэвид Духовны, Кимми Робертсон, Джейн Брук и Эда Рейсс Мерин.