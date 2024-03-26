Сборная Грузии по футболу впервые пробилась в основную часть Чемпионата Европы

Сегодня в 00:06
Фото: Konstantin Evdokimov/Unsplash

Сборная Грузии по футболу впервые в истории сыграет в основной части Чемпионата Европы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Команда пробилась на турнир после победы над сборной Греции в отборочных соревнованиях Евро-2024. Грузия выиграла матч в Тбилиси в результате серии пенальти со счетом 4:2.

Теперь грузинским игрокам предстоит сыграть в финальной части европейского первенства. Уже известно, что сборная Грузии на групповом этапе Евро встретится с командами Турции, Португалии и Чехии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч команд Грузии и Турции пройдет 18 июня, Грузии и Чехии — 22 июня, Грузии и Португалии — 26 июня.

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