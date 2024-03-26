Национальный институт здравоохранения США подтвердил, что синдром хронической усталости — это не ментальное, а органическое заболевание. Об этом ученые рассказали в журнале Nature.
Они исследовали хроническую усталость с 2016 года. Специалисты оценили состояние и биологические показатели 17 человек, столкнувшихся с синдромом хронической усталости после инфекции.
У всех пациентов обнаружились биологические отличия от здоровых людей. Болезнь, как оказалось, поражала сразу несколько систем органов. Это подтвердило, что синдром не является психосоматическим состоянием.
«Это системное заболевание, и люди, живущие с ним, заслуживают серьезного отношения к их проблеме», — заключил невролог Авиндра Нат, ведущий исследователь и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта (NINDS).
Участники исследования прошли сканирование мозга и тесты на мышечную силу. Ученые исследовали их сон и когнитивные способности. Кроме того, группа сдала анализы крови, микробиома кишечника и спинномозговой жидкости, а также сделала биопсию кожи и мышц.
Исследуемых пациентов помещали в метаболические камеры, чтобы измерить потребление энергии и питательных веществ. В ходе этого исследования участникам пришлось соблюдать диету.
Выяснилось, что у людей с синдромом хронической усталости отмечается более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя, маркеры затяжного и чрезмерно стимулированного иммунного ответа, истощающего Т-клетки, и менее разнообразные кишечные бактерии.
При этом когнитивные способности пациентов не менялись. Также не было замечено признаков мышечной усталости. Но изменения иммунной системы и кишечного микробиома заметно повлияли на центральную нервную систему.
У участников исследования в спинномозговой жидкости было меньше катехолов, регулирующих нервную систему, а височно-теменное соединение мозга показывало меньшую активность во время движения. Последнее изменение, как считают ученые, может влиять на восприятие людьми нагрузок и чувство усталости.
«Возможно, мы определили физиологический очаг усталости у этой группы населения. Вместо физического истощения или отсутствия мотивации, усталость может возникать из‑за несоответствия между тем, что человек думает, чего он может достичь, и тем, что выполняет его тело», — заявил ученый Брайан Уолитт.