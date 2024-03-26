«Возможно, мы определили физиологический очаг усталости у этой группы населения. Вместо физического истощения или отсутствия мотивации, усталость может возникать из‑за несоответствия между тем, что человек думает, чего он может достичь, и тем, что выполняет его тело», — заявил ученый Брайан Уолитт.