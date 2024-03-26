В Берлине задумали снести бывшую виллу Геббельса

Власти Берлина намереваются снести виллу на Богенском озера, которая некогда принадлежала Йозефу Геббельсу — министру пропаганды нацистской Германии. Об этом написал The Times.
В данный момент комплекс построек находится во владении города. Обслуживание его обходится бюджету Берлина в 280 тыс. евро ежегодно. При этом вилле требуется серьезная реставрация.
Мэрия города, а также власти земли Бранденбург не готовы вкладывать деньги в восстановление виллы Геббельса. Не хотят этого делать и федеральные власти Германии. Поэтому в последнее время обсуждается возможность сноса зданий.
У этого решения есть противники. Они считают, что историческую виллу необходимо сохранить. Однако как это сделать, неясно. Вилла уже более двадцати лет пребывает в запустении.
Земельный совет района Барним недавно направил письмо в Берлинскую компанию по управлению недвижимостью (BIM) с требованием установить мораторий на снос виллы. Активисты надеются, что переговоры о сохранении комплекса будут продолжены.
«BIM осознает, то в случае с данным комплексом на Богенском озере речь идет об объекте, представляющем особую историческую ценность… однако компания должна рассматривать данное имущество и с точки зрения недвижимости», — заявили в BIM.