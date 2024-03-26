Мосгорсуд отказал дочери Марка Захарова в авторских правах на его произведения

Сегодня в 18:12
Фото: из соцсетей Александры Захаровой

Мосгорсуд отказал дочери театрального режиссера Марка Захарова, бывшего худруком театра «Ленком», в авторских правах на произведения отца. Об этом рассказали в телеграм-канале столичных судов.

Суд установил, что права на работы Захарова были отчуждены им самим при жизни. В связи с этим они останутся у ООО «Мкаяна» и ООО «Кулиса», а не у наследницы режиссера Александры Захаровой.

«Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок исковой давности по заявленным Захаровой А.М. требованиям истек», — отметили представители суда.

Таким образом Мосгорсуд подтвердил решение Тверского районного суда Москвы, который в июле 2023 года отказал Александре в претензиях на авторские права.

Ранее Захарова обвиняла театр «Ленком» в незаконном использовании спектаклей, которые поставил ее отец. Речь шла о постановках «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Шут Балакирев».

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