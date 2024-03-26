Северокорейское ТВ заблюрило джинсы британского ведущего в программе о садоводстве

Джинсы в КНДР нельзя носить даже туристам, говорила в прошлом году тревел-блогерка Наталия Ансталь. Она также отмечала, что в стране нельзя красить волосы и делать пирсинг, поэтому туристам не стоит одеваться и вести себя вызывающе.