Северокорейское ТВ заблюрило джинсы британского ведущего в программе о садоводстве

Государственное телевидение КНДР подвергло цензуре джинсы британского ведущего. В стране этот предмет одежды считается символом западного империализма, пишет Би-би-си.
На северокорейском телеканале показали выпуск программы Би-би-си о садоводстве «Садовые тайны» от 2010 года. Но государственных цензоров смутили джинсы ведущего Алана Титчмарша — и их заблюрили.
С 1990-х годов в стране действуют правила, запрещающие джинсы. Тогда лидер Ким Чен Ир объявил этот предмет одежды символом западного — и в особенности американского — империализма, которому нет места в социалистическом государстве.
Джинсы в КНДР нельзя носить даже туристам, говорила в прошлом году тревел-блогерка Наталия Ансталь. Она также отмечала, что в стране нельзя красить волосы и делать пирсинг, поэтому туристам не стоит одеваться и вести себя вызывающе.
Как отмечает Би-би-си, западные программы крайне редко показывают на центральном северокорейском телевидении, поскольку режим обеспокоен проникновением иностранной культуры в страну. Однако «Садовые тайны» там транслируют уже не впервые, их ведущий Титчмарш был весьма удивлен, узнав, что его показывают в КНДР.