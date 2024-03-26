В сеть слили неизданный альбом Big Baby Tape «LaFlare»

«Я находился в депрессии после „Аргументов и фактов“ где‑то полтора года. У меня были вопросы к себе как к музыканту. Мое эго было полностью подвязано на музыке. Тогда я писал супердепрессивный „LaFlare“ и в итоге так и не завершил его. Это такая депрессивная тяжелая автотюн-музыка. В этом есть прикол, там есть треки, которые точно стали бы хитами, если бы они вышли», — рассказывал Тейп о невышедшем альбоме в шоу «Вписка».