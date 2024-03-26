В сеть слили неизданный альбом Big Baby Tape «LaFlare»

Кто‑то опубликовал на ютубе и стримингах альбом Big Baby Tape «LaFlare». Релиз рэпера был написан в 2019–2021 годах, но так и не был выпущен официально, обратил внимание The Flow.
Первая версия слива появилась в виде 26-минутного плейлиста на ютубе еще 9 марта. 15 марта он появился на площадках под названием «FreeLaFlare» на страницах артистов Thepainlove и Oneotq, но в него не попали две песни. В релиз вошли треки «Oops», «Motorolla», «Touch the Sky», «Rich Sex», «Jeans», «Tonite» и «Best Friends». В версии на ютубе также есть песни «Dead Prez» и «Aston Martin Muzik».
В «Rich Sex» и «Best Friends» куплеты Тейпа дополняет Молодой Платон, а в «Aston Martin Muzik» к нему присоединяется Платина.
«Я находился в депрессии после „Аргументов и фактов“ где‑то полтора года. У меня были вопросы к себе как к музыканту. Мое эго было полностью подвязано на музыке. Тогда я писал супердепрессивный „LaFlare“ и в итоге так и не завершил его. Это такая депрессивная тяжелая автотюн-музыка. В этом есть прикол, там есть треки, которые точно стали бы хитами, если бы они вышли», — рассказывал Тейп о невышедшем альбоме в шоу «Вписка».
Tape LaFlare должен был стать автотюновым альтер эго Big Baby Tape. Альбом с этим названием артист анонсировал в ноябре 2020-го и планировал выпустить в течение следующего года. Проект состоит только из треков с использованием автотюна.
Впервые Tape LaFlare появлялся на «Trap Medals» из дебютного «Hoodrich Tales». Позже автотюнового Тейпа мы слышали в 2019-м на «Trap Luv», а еще в «Веноме» на «Sosa Muzic» Платины.