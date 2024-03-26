Беременность увеличивает биологический возраст женщины на 2 года, но затем процесс обращается вспять

Беременность связана с увеличением биологического возраста женщины, но через три месяца после родов процесс обращается вспять. Об этом пишет N+1 со ссылкой на исследование американских и немецких ученых, опубликованное в журнале Cell Metabolism.
119 участниц исследования сдали кровь для анализа метилирования ДНК на раннем, среднем и позднем сроке беременности, а 68 из них — также спустя примерно три месяца после родов. Метилирование ДНК — один из показателей, по которым ученые определяют биологический возраст.
Выяснилось, что за период от ранней до поздней беременности показатели биологического возраста матери увеличивались. По разным подсчетам, биологическое старение составило от 1,19 до 2,52 года.
При этом к третьему месяцу после родов наблюдалось значимая обратная динамика всех эпигенетических биомаркеров старения. Причем уменьшение биологического возраста в два—три раза превосходило его увеличение во время беременности. Сильнее этот эффект был выражен у женщин, практикующих исключительно грудное вскармливание.
Ученые пока не знают, говорит ли это об итоговом омолаживающем эффекте беременности. Однако результаты исследования позволяют утверждать, что беременность может действовать на организм женщины как естественный физиологический стрессорный фактор.