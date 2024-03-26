Новые «Пираты Карибского моря» станут перезапуском франшизы

«В случае с „Топ Ганом“ у нас есть легендарный актер. Я не знаю, в скольких фильмах он еще снимется, прежде чем сможет вернуться к новой картине. „Пиратов Карибского моря“ же мы полностью перезапускаем, и там проще, потому что нам не нужно ждать конкретных актеров», — поделился Брукхаймер.