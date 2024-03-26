Новые «Пираты Карибского моря» станут перезапуском франшизы

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что новый фильм франшизы станет ее перезапуском.
«[Новая часть] может стать какой угодно. Команда Disney собирается начать с чистого листа», — рассказал он в интервью блогу ComicBook.com. Ранее продюсера спросили, какая из его самых популярных франшиз — «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган» — может получить продолжение.
«В случае с „Топ Ганом“ у нас есть легендарный актер. Я не знаю, в скольких фильмах он еще снимется, прежде чем сможет вернуться к новой картине. „Пиратов Карибского моря“ же мы полностью перезапускаем, и там проще, потому что нам не нужно ждать конкретных актеров», — поделился Брукхаймер.
Ранее в сети гуляло множество слухов относительно продолжения популярной франшизы, в том числе о ленте с Марго Робби в главной роли, а также с Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа в качестве второстепенного персонажа.
По информации CB, работа над новыми «Пиратами» под рабочим названием «День в море» уже началась.