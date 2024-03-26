Роскомнадзору хотят разрешить блокировку «зеркал» по собственному решению

Сейчас при обнаружении «зеркал» запрещенных сайтов органы власти или правообладатели обращаются в Минцифры. Министерство в течение суток принимает решение о признании сайта «зеркалом» и уведомляет об этом владельца портала и Роскомнадзор. Затем РКН в течение суток должен связаться с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем, а те в свою очередь обязаны ограничить доступ к «зеркалу».