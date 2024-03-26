Роскомнадзору хотят разрешить блокировку «зеркал» по собственному решению

Правительство поддержало с условием замечаний законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать «зеркала» запрещенных сайтов по собственному решению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
Сейчас при обнаружении «зеркал» запрещенных сайтов органы власти или правообладатели обращаются в Минцифры. Министерство в течение суток принимает решение о признании сайта «зеркалом» и уведомляет об этом владельца портала и Роскомнадзор. Затем РКН в течение суток должен связаться с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем, а те в свою очередь обязаны ограничить доступ к «зеркалу».
Согласно законопроекту, признавать сайты «зеркалами» будет Роскомнадзор. По мнению авторов инициативы, это сократит процесс блокировок до двух суток. Также законопроект предлагает запретить выдачу сведений о «зеркалах» всем операторам поисковых систем. Сейчас эти правила распространяются лишь на поисковики, которые распространяют рекламу, ориентированную на российских потребителей.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года. Его авторы — группа депутатов во главе с председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном.