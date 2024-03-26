«Shrek Is Love, Shrek Is Life»: в Коста-Рике провели выставку о культурном влиянии Шрека

В Коста-Рике прошла выставка о влиянии Шрека на мировую культуру. О ней пишет местное издание Crhoy.com.
Автор работ, художник Андрес Мурильо, перенес на холст мемы с любимым героем мультфильмов, сделал его героем картин Ван Гога и столкнул с другими популярными персонажами, а также представил Николаса Кейджа и Уилла Смита в образе огра.
Кроме того, на стендах можно было найти скульптуру зеленого добряка с флагом Палестины и шрекофицированные тапки, отсылающие к популярной коллаборации DreamWorks и Crocs, посвященной персонажу. Всего Мурильо выставил более 50 экспонатов, среди которых есть живопись, скульптура, инсталляция, видео-арт, перформанс и другие.
Вся программа называлась «Beyond Sherk». Вероятно, опечатка в названии допущена намеренно, чтобы не связываться с правообладателями.
Конечно, выставку тепло приняли в тиктоке. Например, одна из пользовательниц устроила видеоэкскурсию по галерее и показала скрытые экспонаты. В частности, воссозданную комнату из вирального видео «Shrek Is Love, Shrek Is Life» с 4Chan о безумном фанате, который молится мультперсонажу по ночам.
Своими работами на основе мемов и образов Шрека художник стремится заставить публику задуматься о явлениях и поведении в области имиджа, массовой культуры и интернета.
«Работы приглашают к размышлениям через репрезентации „Шрека“, вдохновленные опытом третьего мира, идентичностью и иконографией, созданные с юмором, сатирой, пародией и социальной критикой», — говорится на сайте мероприятия.