«Shrek Is Love, Shrek Is Life»: в Коста-Рике провели выставку о культурном влиянии Шрека

Кроме того, на стендах можно было найти скульптуру зеленого добряка с флагом Палестины и шрекофицированные тапки, отсылающие к популярной коллаборации DreamWorks и Crocs, посвященной персонажу. Всего Мурильо выставил более 50 экспонатов, среди которых есть живопись, скульптура, инсталляция, видео-арт, перформанс и другие.