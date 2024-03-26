В Госдуме обсудят возвращение смертной казни

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле». На первом этапе планируются дискуссии на площадке Общественной палаты (ОП), выяснили «Известия».
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов считает, что нужно вернуться вопросу снятия моратория и введения в УК смертной казни за терроризм. По его словам, ОП готова рассмотреть соответствующие предложения.
Первый зампред комиссии ОП по общественному контролю Максим Григорьев выступил за введение смертной казни для террористов. Он утверждает, что при подобных преступлениях нет рисков судебных ошибок, поскольку преступники очевидны.
«Если в Государственную думу будет внесен такой законопроект, и он будет готовиться к голосованию, а также, если парламент направит его в Общественную палату, мы в соответствии с законодательством его рассмотрим и проведем „нулевые чтения“», — отметил Григорьев.
В Конституционном суде допустили рассмотрение отмены моратория на смертную казнь. Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что решение КС об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации. Он заявлял, что возврат к смертной казни невозможен при действующей конституции.
Против возвращения смертной казни выступил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. По его мнению, желание вернуть высшую меру — справедливая реакция общества, но выход стоит искать в ужесточении контроля за оборотом оружия и работе над миграционным законодательством. Даванков называет главным аргументом против смертной казни возможность судебных ошибок.
«А когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали. И список пополняется регулярно», — пояснил он.
Кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что наличие смертной казни не снижает преступность — на этот показатель влияет не жестокость наказания, а его неотвратимость.
«Процент ошибок очень высок. Я проводил исследование по американской системе — 156 ошибок при 2 тыс. смертных приговоров. То есть каждый 13-й — это ошибочная смерть. Смотрите сами. Око за око, и мы все останемся слепыми, как говорил Мартин Лютер Кинг. Да и пожизненное наказание более тяжкое, потому что человек лишается права на надежду. И умереть ему не дают, и выйти свободу не может, то есть психологически это более жестко и способствует раскаянию», — отметил Зорин.