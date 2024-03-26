В Госдуме обсудят возвращение смертной казни

«Процент ошибок очень высок. Я проводил исследование по американской системе — 156 ошибок при 2 тыс. смертных приговоров. То есть каждый 13-й — это ошибочная смерть. Смотрите сами. Око за око, и мы все останемся слепыми, как говорил Мартин Лютер Кинг. Да и пожизненное наказание более тяжкое, потому что человек лишается права на надежду. И умереть ему не дают, и выйти свободу не может, то есть психологически это более жестко и способствует раскаянию», — отметил Зорин.