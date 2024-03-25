Лили Рэйб и Финн Уиттрок воссоединились в трейлере «Совы в центре города»

Сегодня в 02:32
Кадр из фильма "Сова в центре города"

Звезды сериала «Американская история ужасов» Лили Рэйб и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма «Сова в центре города», который опубликовали на ютуб-канале Sony Pictures Enterta.

Ролик показал, как молодая учительница Джулия Рабиа переезжает в небольшой город в штате Северная Дакота. Женщине предстоит провести семестр, преподавая учащимся местной старшей школы.

Джулия вскоре обнаружит, что ее новое место жизни таит в себе множество сюрпризов — и поездка, которая должна была стать побегом из дома, становится путешествием по его обретению.

Помимо Уиттрока и Рэйб, в фильме снялись Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»), Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты») и Эд Харрис («Мир Дикого Запада»), Джек Дилан Грейзер и Август Бланко Розенштейн.

Режиссерами картины стали Рэйб и Хэмиш Линклейтер. Будущая лента, которая выйдет на экраны 23 апреля, описывается как «мрачное драмеди». Его поставили по мотивам романа Чака Клостермана.

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