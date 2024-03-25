В Бельгии отменили концерт итальянского певца Pupo из‑за его выступления в России

В Бельгии отменили концерт итальянского певца Энцо Гинацци, известного под псевдонимом Pupo. Причиной стало его недавнее выступление в России, сообщил Sudinfo.
Гинацци должен был участвовать в фестивале «Дни Италии» в коммуне Бленьи — он пройдет с 31 мая по 2 июня. Выступления Pupo планировали на последние два дня мероприятия, но организаторы расторгли контракт с музыкантом.
«Он пошел петь в Кремль, получив деньги от государства, которое напаает на другое и угрожает Европе. Что для меня неприемлемо», — заявил почетный консул Италии в Льеже Доминик Пецца.
Ранее Pupo также не смог выступить в литовском городе Шяуляй. Певец утверждал, что его концерт отменили из‑за «сильного давления со стороны журналистов и политиков» на организатора.
«Я никогда никому не подчинялся, всегда делал то, что считал верным. Я думаю, что культура, искусство и музыка не должны подвергаться цензуре», — подчеркнул Pupo.
Концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» прошел 15 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца. На нем Гинацци выступил вместе с российскими артистами.