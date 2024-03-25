Лили Джеймс снимется в фильме об основательнице дейтинг-приложения Bumble

Сегодня в 00:16
Фото: из соцсети Лили Джеймс

Британская актриса Лили Джеймс, известная по сериалам «Аббатство Даунтон» и «Пэм и Томми», снимется в фильме о создательнице приложения для знакомств Bumble. Об этом сообщил Deadline.

Джеймс выступит также продюсером картины. В данный момент продакшн-компания Athea Entertainment и студия 20th Century готовятся к съемкам. Съемки фильма начнутся в 2024 году. В данный момент проводится кастинг.

Лента расскажет историю Уитни Вульф Херд, которая обвинила своего начальника из Tinder в харрасменте и уволилась, а затем создала дейтинг-приложение Bumble и стала миллионершей, едва достигнув 30 лет.

Режиссером картины выступит Рэйчел Ли Голденберг. Она написала сценарий вместе с Биллом Паркером и Ким Карамель. Продюсерами проекта стали Дженнифер Гибгот и Эндрю Панай, а также Гала Гордон и Сара Шепард.

Детали сюжета пока неясны. Предполагается, что он будет вдохновляться историей Херд, но не обязательно будет досконально следовать ей. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2025 году.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами