Лили Джеймс снимется в фильме об основательнице дейтинг-приложения Bumble

Британская актриса Лили Джеймс, известная по сериалам «Аббатство Даунтон» и «Пэм и Томми», снимется в фильме о создательнице приложения для знакомств Bumble. Об этом сообщил Deadline.
Джеймс выступит также продюсером картины. В данный момент продакшн-компания Athea Entertainment и студия 20th Century готовятся к съемкам. Съемки фильма начнутся в 2024 году. В данный момент проводится кастинг.
Лента расскажет историю Уитни Вульф Херд, которая обвинила своего начальника из Tinder в харрасменте и уволилась, а затем создала дейтинг-приложение Bumble и стала миллионершей, едва достигнув 30 лет.
Режиссером картины выступит Рэйчел Ли Голденберг. Она написала сценарий вместе с Биллом Паркером и Ким Карамель. Продюсерами проекта стали Дженнифер Гибгот и Эндрю Панай, а также Гала Гордон и Сара Шепард.
Детали сюжета пока неясны. Предполагается, что он будет вдохновляться историей Херд, но не обязательно будет досконально следовать ей. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2025 году.