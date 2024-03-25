В Петербурге задержан декоратор Николай Конашенок из‑за его высказываний о теракте

В петербургском аэропорту Пулково задержан декоратор и профессиональный яхтсмен Николай Конашенок. Это произошло после его высказываний о теракте в «Крокусе», сообщает 78.ru со ссылкой на источники.
Полицейские встретили декоратора, когда тот собирался улететь в Ереван. Какую именно статью инкриминируют мужчине, не уточняется.
В полиции Петербурга заявили, что в постах Конашенка выявили признаки экстремизма. Решается вопрос о возбуждении угловного дела. Мужчина доставлен в полицейский участок для процессуальных действий.
После теракта Конашенок сделал несколько публикаций о произошедшем, в частности, задавшись вопросом, почему террористы выбрали «Крокус», а не Кремль. На его посты обратили внимание Z-каналы, которые заявили, что декоратор отвечал за арт-пространство в «Новой Голландии». Декоратор вскоре удалил публикации.
Конашенок — муж директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской. После высказываний супруга она заявила, что покидает пост. Шатуновская отрицает, что ее муж как‑либо связан с «Новой Голландией».
«Проект „Новая Голландия“ всегда придерживался общечеловеческих ценностей. С руководством мы обсудили случившееся и решили, что я больше не могу занимать свой пост и выполнять возложенные обязанности, поскольку член моей семьи произнес совершенно недопустимые слова», — написала она в соцсетях.
Конашенок — создатель мебельного ателье «Зубровка», у него также есть доля в баре на Петроградской стороне.
Шатуновская руководила «Новой Голландией» 13 лет. Под ее управлением остров превратился из заброшенной территории в одну из главных локаций современного Петербурга.