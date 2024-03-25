В Петербурге задержан декоратор Николай Конашенок из‑за его высказываний о теракте

После теракта Конашенок сделал несколько публикаций о произошедшем, в частности, задавшись вопросом, почему террористы выбрали «Крокус», а не Кремль. На его посты обратили внимание Z-каналы, которые заявили, что декоратор отвечал за арт-пространство в «Новой Голландии». Декоратор вскоре удалил публикации.