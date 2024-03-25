Вручение спецпремии «Золотая маска» перенесли из‑за теракта в «Крокусе»

Из‑за трагедии в «Крокус Сити Холле» вручение специальной премии «Золотая маска» «За вклад в развитие театрального искусства» перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) России.
Церемония должна была пройти в Большом театре 27 марта. Новую дату проведения организаторы сообщат дополнительно.
Театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году. «За вклад в развитие театрального искусства» — одна из специальных премий. Кроме нее есть другие неконкурсные номинации — «За поддержку театрального искусства России», «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России», «Премия жюри» и «Премия театральных журналистов и критиков».
Ранее из‑за теракта в «Крокус Сити Холле» отменили все спортивные и культурные мероприятия, намеченные на 23–24 марта, власти Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской, Ульяновской, Курской и Мурманской областей. Также перенесли все футбольные матчи 24-го тура Первой лиги (второго по силе дивизиона в чемпионате России по футболу).