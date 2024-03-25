Вручение спецпремии «Золотая маска» перенесли из‑за теракта в «Крокусе»

Театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году. «За вклад в развитие театрального искусства» — одна из специальных премий. Кроме нее есть другие неконкурсные номинации — «За поддержку театрального искусства России», «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России», «Премия жюри» и «Премия театральных журналистов и критиков».