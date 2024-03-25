Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Актеру установили кардиостимулятор

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер рассказал в подкасте Arnold’s Pump Club, что перенес операцию на сердце. Ему установили кардиостимулятор, поделился артист в 132-м выпуске своего шоу.
76-летний Шварценеггер поделился, что операция прошла «в прошлый понедельник», то есть 18 марта. По словам актера, он чувствует себя хорошо и уже принял участие в мероприятии по защите окружающей среды.
Арнольд добавил, что на его родине в Австрии не принято рассказывать о проблемах со здоровьем. Однако ранее он делился личной информацией о своем здоровье, когда ему потребовалась замена сердечного клапана. Тогда он получил множество сообщений с благодарностью за вдохновение и поддержку в борьбе с недугами.
Шварценеггер отметил, что его проблемы с сердцем связаны с генетическим сбоем: Арнольд родился с пороком сердца. Из‑за него актер вынужден проверять сердце каждый год. «Но вы не услышите от меня жалоб», — подчеркнул артист.
Он также рассказал, что его матери также предлагали хирургическое вмешательство в связи с ее проблемами с сердцем, но она отказалась от операции. Арнольду же повезло, что в нынешнее время некоторые сложности можно решить с помощью неинвазивных процедур.
Ранее актеру уже трижды меняли сердечные клапаны. Теперь же Шварценеггеру потребовалась более серьезная операция. В течение месяца после нее он не сможет заниматься спортом.
Звезда «Терминатора» признался, что мог бы сохранить свою операцию в секрете, но хотел показать слушателям подкаста, что они не одиноки в своих проблемах со здоровьем.