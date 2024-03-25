Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Актеру установили кардиостимулятор

Арнольд добавил, что на его родине в Австрии не принято рассказывать о проблемах со здоровьем. Однако ранее он делился личной информацией о своем здоровье, когда ему потребовалась замена сердечного клапана. Тогда он получил множество сообщений с благодарностью за вдохновение и поддержку в борьбе с недугами.