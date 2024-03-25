Храм Саграда Фамилия в Барселоне будет завершен в 2026 году

Храм Святого Семейства в Барселоне, также известный как Саграда Фамилия, будет завершен в 2026 году — спустя 144 года после начала строительства. Об этом сообщил The Guardian.
Президент организации, занимающейся строительством, Эстеве Кэмпс заявил, что центральная башня высотой 172,5 метра будет возведена в ближайшие годы. Для завершения собора, по его словам, есть необходимые средства и материалы.
Кэмпс отметил, что само здание будет закончено в 2026 году, но работа над декоративными элементами потребует больше времени. Планируется, что скульптуры, лестницы и прочие детали будут завершены в 2034 году.
Возведение Саграда Фамилия началось в 1882 году — тогда на территории, которая сейчас находится в сердце Барселоны, располагались сельскохозяйственные угодья. Проект храма создал архитектор Антонио Гауди.
Масштабная задумка не была реализована при жизни автора, однако барселонцы продолжили работу над собором. Средства для строительства собирали с помощью пожертвований. В последние десятилетия возведению храма помог туризм.