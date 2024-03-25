Криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес Binance, объявила о закрытии

Сегодня в 15:32
Фото: Traxer/Unsplash

Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, прекратит работу. Об этом сообщили представители площадки.

25 марта CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных и криптовалютах. С 28 марта площадка прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке, пользователи смогут лишь закрыть открытые ранее позиции.

2 апреля CommEX перестанет публиковать новые объявления на p2p-маркетплейсе. Пользователи больше не смогут создавать новые ордера на покупку криптовалюты. 5 апреля биржа автоматически закроет все p2p-ордера и объявления.

Официальный сайт CommEX прекратит работу 10 мая. Аккаунты, на которых после этой даты сохранятся активы, будут облагаться платой за управление ими в размере 1% от их объема. Представители площадки посоветовали пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки, уделив особое внимание безопасности.

Свое решение закрыться компания объяснила «тщательным анализом текущей ситуации и пересмотром стратегических планов».

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