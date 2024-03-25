Криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес Binance, объявила о закрытии

Официальный сайт CommEX прекратит работу 10 мая. Аккаунты, на которых после этой даты сохранятся активы, будут облагаться платой за управление ими в размере 1% от их объема. Представители площадки посоветовали пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки, уделив особое внимание безопасности.