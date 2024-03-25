В Минусинске студенток избили за короткие и цветные волосы

В Минусинске мужчина напал на студенток из‑за их коротких стрижек. Теперь им угрожают из‑за заявления в полицию. Запись инцидента опубликовало местное издание «Взгляд-инфо».
Две студентки 17 и 18 лет сидели в столовой рядом с колледжем культуры, когда к ним подошел молодой парень. На записи с камеры видеонаблюдения он стоит у стола рядом с девушками, о чем‑то с ними говорит, потом бьет в ухо рыжеволосой и уходит. Вторая, девушка с синими волосами, попыталась его догнать, но получила сильный удар по лицу и упала на пол. Встав, она вновь попыталась его догнать, после этого видео обрывается.
Подруг доставили в больницу. У обеих зафиксировали сотрясение мозга, у одной — перелом носа и височной кости.
Тем временем, мать 17-летней девушки сообщила «Взгляду», что ей позвонили с угрозами с неизвестного номера и требуют назначить встречу. Женщина утверждает, что абонентом был старший мужчина, на записи он стоял в синей куртке.
В беседе с журналистами девушки из больницы рассказали, что занимались в библиотеке, а потом пришли в столовую поесть. В очереди у кассы они столкнулись с двумя грубыми мужчинами, которые прервали их разговор с продавцом.
«В очереди появились парень юный и мужчина постарше. Сначала были расспросы про [голубой] цвет волос моей подруги. Мы спросили: „Какое дело вам?“ Достаточно вежливый вопрос в ответ на столь хамское поведение. Мне ответили: „Я покажу вам, какое дело“», — передает события пострадавшая.
Когда они отошли к столику, к ним подошел молодой парень. «Нависнув надо мной, он сказал: „Эй, пойдем выйдем“. Я никуда не пойду с агрессивным молодым человеком, так и сказала. До нас продолжили докапываться, моя подруга попросила вызвать охрану. После этого меня ударили», — вспоминает она.
«Я вскочила, пыталась догнать их, остановить, потому что это не дело, нельзя бить людей. В итоге меня ударили, я упала. Очень странная ситуация получилась. Избили даже не на улице, они хотя бы камер побоялись», — вставляет другая пострадавшая.
«Я не считаю, что мы заслужили такое за внешний вид. Мне страшно за других подростков, которые находятся в одном городе с такими людьми», — возмущается первая.
В полиции журналистам NGS24 сообщили, что проводят проверку и получили заявление. По результатам проверки примут решение о необходимости возбуждать уголовное дело. Оказалось, что нападавшему было 16 лет.
«В ходе разговора между молодыми людьми произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек причинил девушкам телесные повреждения», — говорит представитель МВД.