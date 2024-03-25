В Минусинске студенток избили за короткие и цветные волосы

Две студентки 17 и 18 лет сидели в столовой рядом с колледжем культуры, когда к ним подошел молодой парень. На записи с камеры видеонаблюдения он стоит у стола рядом с девушками, о чем‑то с ними говорит, потом бьет в ухо рыжеволосой и уходит. Вторая, девушка с синими волосами, попыталась его догнать, но получила сильный удар по лицу и упала на пол. Встав, она вновь попыталась его догнать, после этого видео обрывается.