В соцсетях спрашивают матерей и отцов, любили бы они своих детей, если бы те были червяками

Сегодня в 14:57
Фото: Sippakorn Yamkasikorn/Unsplash

В твиттере (сейчас называется X) набрал популярность тренд с вопросами к своих родителям. В этот раз матерей и отцов проверяют на любовь к своих детям, которые в других вселенных были бы червяками.

Пользователи соцсети отправляют родителям вопрос: «Ты бы меня любил/любила, если я был/была червем?». В ответ они получают сообщения с признаниями в любви, ласковые слова и забавные реакции — например, просьбу перезвонить на случай, если что‑то случилось.

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Некоторые поступили наоборот: задали вопрос своим детям — и они дали развернутый ответ. А еще представили, если бы вопрос задавал червь.

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