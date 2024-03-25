В соцсетях спрашивают матерей и отцов, любили бы они своих детей, если бы те были червяками

В твиттере (сейчас называется X) набрал популярность тренд с вопросами к своих родителям. В этот раз матерей и отцов проверяют на любовь к своих детям, которые в других вселенных были бы червяками.
Пользователи соцсети отправляют родителям вопрос: «Ты бы меня любил/любила, если я был/была червем?». В ответ они получают сообщения с признаниями в любви, ласковые слова и забавные реакции — например, просьбу перезвонить на случай, если что‑то случилось.
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Некоторые поступили наоборот: задали вопрос своим детям — и они дали развернутый ответ. А еще представили, если бы вопрос задавал червь.
1/3
2/3
3/3