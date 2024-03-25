«Ёбидоёби» обязали убрать рекламу со слоганом «Не материмся и вкусно готовим»

Сегодня в 12:55
Фото из Яндекс.Карт

Антимонопольная служба потребовала от «Ёбидоёби» убрать рекламные баннеры со слоганом «Не материмся и вкусно готовим». Об этом пишет Sostav со ссылкой на базу решений ФАС.

Комиссия Новосибирского УФАС посчитала, что на плакате использованы бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения. Экспертный совет большинством голосов признал, что в рекламе содержатся бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении профессии, социальной категории.

В декабре 2023 года баннер «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим» появился на фасаде здания в Новосибирске. После этого местный житель обратился к антимонопольщикам с жалобой на сеть суши-ресторанов.

В УФАС уверены, что что авторы рекламы «осознанно провоцируют потребителей воспринимать двусмысленность названия службы доставки размещением рядом с наименованием компании дополнительного красного баннера „Не материмся и вкусно готовим“».

Теперь владельца заведений обязали предоставить в новосибирское отделение письменные доказательства исполнения предписания, у него есть срок до 22 апреля. Если этого не будет сделано, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

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