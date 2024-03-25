«Ёбидоёби» обязали убрать рекламу со слоганом «Не материмся и вкусно готовим»

Теперь владельца заведений обязали предоставить в новосибирское отделение письменные доказательства исполнения предписания, у него есть срок до 22 апреля. Если этого не будет сделано, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей, согласно Кодексу об административных правонарушениях.