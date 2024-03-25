Фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира с рекордными баллами

После исполнения программы в субботу Малинин упал на лед в шоке от восторга зрителей. «Просто невероятно, как кричит толпа, когда я еще даже не закончил программу. Это было так удивительно. Я даже не мог удержаться на ногах, настолько сильными были эмоции», — поделился он с журналистами.