Фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира с рекордными баллами

Американец Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2024 года по фигурному катанию. Он установил новый мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Об этом пишет Sports.
В субботу спортсмен вышел на лед в Монреале под заглавную тему сериала «Наследники» и уже в первую минуту поразил зрителей четверным акселем — пока он единственный спортсмен, показавший такой прыжок в официальных соревнованиях.
Всего в его программу вошли шесть четверных прыжков. Аксель он дополнил лутцем, риттбергером, сальховым, еще одним лутцем и тулупом, кроме этого, он продемонстрировал и тройные вариации флипа, тулупа и акселя. За страсть к квадам и их ровное исполнение спортсмена уже прозвали Богом Квадов (Quadgod).
«Я был уверен, что откатаю лучшую программу в моей жизни. Или все могло кончиться невероятно плохо», — сказал Малинин журналистам, покинув лед.
За произвольную программу Малинин получил 227,79 балла, теперь это новый мировой рекорд для фигуристов. 19-летний спортсмен побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92).
Успех в произвольной программе позволил ему занять первое место и в общем зачете. Ранее в четверг он занял третье место в короткой программе.
После исполнения программы в субботу Малинин упал на лед в шоке от восторга зрителей. «Просто невероятно, как кричит толпа, когда я еще даже не закончил программу. Это было так удивительно. Я даже не мог удержаться на ногах, настолько сильными были эмоции», — поделился он с журналистами.
Его прокат восхитил даже Татьяну Тарасову: «Не понимаю, зачем обсуждать Малинина. Он гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово „хорошо“ не подходит для описания произошедшего. Фантастическое выступление!»
Малинин родился в Вирджинии в семье фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, в разное время представлявших Россию и Узбекистан. Его дед также занимался фигурным катанием и сейчас тренирует спортсменов в Новосибирске.