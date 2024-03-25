Маск создает видеоплатформу X, которая очень похожа на YouTube. Появился первый взгляд на приложение

Накануне The Wall Street Journal писал, что Маск ищет создателей контента для X, но тех не устраивает соцсеть. По словам контентмейкеров, платформа далека от того, чтобы стать для них основным источником дохода. Бизнесмен созванивался с видеоблогерами, чтобы разузнать от них, чем их так привлекает YouTube и как сделать свою соцсеть лучше.