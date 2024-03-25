Маск создает видеоплатформу X, которая очень похожа на YouTube. Появился первый взгляд на приложение

В сети появился ролик с демонстрацией предполагаемого интерфейса видеоплатформы X для смарт-телевизоров. Им поделился в твиттере обзорщик Нимо Оуджей.
На видео показаны вход в систему, домашняя вкладка, вкладка поиска и страница профиля. Оуджей утверждает, что приложения можно запустить практически на любом смарт-ТВ.
Ранее издание Fortune сообщало, что одним из крупнейших этапов в развитии X, принадлежащего Илону Маску, станет приложение для видео. Один из источников подчеркивал идентичную схожесть платформы с YouTube.
Накануне The Wall Street Journal писал, что Маск ищет создателей контента для X, но тех не устраивает соцсеть. По словам контентмейкеров, платформа далека от того, чтобы стать для них основным источником дохода. Бизнесмен созванивался с видеоблогерами, чтобы разузнать от них, чем их так привлекает YouTube и как сделать свою соцсеть лучше.