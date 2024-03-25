Сиквел «Охотников за привидениями» показал хорошие сборы и получил невысокие оценки

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» собрали в прокате США 45,2 млн долларов, а международный принес фильму скромные 16,4 млн. Сборы этого релиза увеличили общие мировые кассовые сборы всей франшизы более чем до 1 млрд долларов, передает Variety.
Предыдущий фильм «Охотники за привидениями: Наследники» за этот же период заработал в США 44 млн долларов, но и вышел он в пандемийном 2021 году. Сиквелу же максимальный результат прогнозировали на уровне 42 млн, но вышло больше.
Variety отмечает, что 30-летней франшизе не удалось расширить свою аудиторию за пределы стареющего ядра фанатов, судя по сборам.
Портит планы бюджет сиквела. Если на производство первого фильма при общих сборах в размере 204 млн долларов ушло 75 млн, то у второго бюджет раздут уже до 100 млн. Известно, что кинотеатры получат примерно 50% от проката, поэтому «Леденящему ужасу» придется заработать значительно больше. Лента сможет еще подзаработать на весенних каникулах, но затем ее потеснит блокбастер о Годзилле и Конге.
Критики и зрители неоднозначно отнеслись к сиквелу: к примеру, на Rotten Tomatoes у него 43% «свежести».
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» рассказывают о событиях после «Наследников», которые сами по себе считаются продолжением классической научно-фантастической комедии 1980-х годов. По сюжету молодые охотники (Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс и Финн Вольфхард) объединяются с ветеранами (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Энни Поттс), чтобы не допустить нового ледникового периода.