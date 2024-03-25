Сиквел «Охотников за привидениями» показал хорошие сборы и получил невысокие оценки

Портит планы бюджет сиквела. Если на производство первого фильма при общих сборах в размере 204 млн долларов ушло 75 млн, то у второго бюджет раздут уже до 100 млн. Известно, что кинотеатры получат примерно 50% от проката, поэтому «Леденящему ужасу» придется заработать значительно больше. Лента сможет еще подзаработать на весенних каникулах, но затем ее потеснит блокбастер о Годзилле и Конге.