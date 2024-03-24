Возле отдела полиции в Ереване взорвалась граната. Вооруженные люди требуют освободиь сторонников

Сегодня в 17:16
Фото: Benoît Prieur

У полицейского отдела на востоке Еревана в районе Нор-Норк взорвалась граната. Об этом сообщает News.am. Есть раненые.

У отделения собрались члены организации «Боевое братство», выступающие против переговоров с Азербайджаном. Они требуют освободить своих сторонников, задержанных ранее за ненезаконное хранение оружия.

По информации News.am, два человека с ручными гранатами угрожают устроить взрыв, если их сторонников не отпустят.

Пользовательница фейсбука* опубликовала видео из здания отдела, на котором слышен взрыв. Она написала, что туда «вошли вооруженные люди».

На место прибыл спецназ «Красные береты». Здание отдела оцепили.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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