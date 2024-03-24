Возле отдела полиции в Ереване взорвалась граната. Вооруженные люди требуют освободиь сторонников

У полицейского отдела на востоке Еревана в районе Нор-Норк взорвалась граната. Об этом сообщает News.am. Есть раненые.
У отделения собрались члены организации «Боевое братство», выступающие против переговоров с Азербайджаном. Они требуют освободить своих сторонников, задержанных ранее за ненезаконное хранение оружия.
По информации News.am, два человека с ручными гранатами угрожают устроить взрыв, если их сторонников не отпустят.
Пользовательница фейсбука* опубликовала видео из здания отдела, на котором слышен взрыв. Она написала, что туда «вошли вооруженные люди».
На место прибыл спецназ «Красные береты». Здание отдела оцепили.
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