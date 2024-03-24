В Шереметьево пассажирка «в шутку» рассказала о бомбе. Рейс задержали, пассажирку отвели на допрос

Сегодня в 15:42
Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван сообщила, что у нее в ручной клади находится бомба. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На место вызвали полицию, рейс задержали, пассажирку отвели на допрос.

Источник RT в правоохранительных органах заявил, что фраза о взрывчатке оказалась шуткой. Пассажирка якобы сказала о бомбе в рюкзаке, поскольку была раздражена поведением стюардессы.

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем‑то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — пояснил источник издания.

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