15-летний парень помог сотне людей выбраться из «Крокуса». Моргенштерн* скинул ему 1 млн рублей

«Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было, чтобы людей там не осталось», — рассказал он журналистам.