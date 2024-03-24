15-летний парень помог сотне людей выбраться из «Крокуса». Моргенштерн* скинул ему 1 млн рублей

Школьник помог вывести из здания «Крокус Сити Холла» около 100 человек. Об этом пишет телеканал «360».
15-летний Ислам Халилов подрабатывал на площадке гардеробщиком. Когда начался переполох, он ответственно отнесся к инструкции и бросился выводить людей по коридорам.
«Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было, чтобы людей там не осталось», — рассказал он журналистам.
«Я все на реакции делал. Понимал, что нельзя просто так оставаться и жертвовать другими людьми», — добавил он.
«360» также показал ролик парня, который он отправил родителям. На видео он бежит по холлу, кричит людям, чтобы они переходили из концертного зала в выставочный, и показывает им дорогу. По информации канала, таким образом Ислам провел несколько десятков человек.
«Он вернулся домой, кричал: мама, почему не отвечаете на звонок, я вам видео отправил. И я в шоке: он трясется, весь холодный очень. Потом телевизор смотрим, уже в новостях увидела, как стреляли. Ужасный теракт. Потом я уже представляла: там мой сын был. Спасибо Богу, моего сына вернул: жив, здоров, я от радости плакала», — сказала она.
«Он на дедушку похож. Дедушка воевал с фашистами. Поступку сына мы сами не удивляемся, наоборот, сожалеем о том, что многим еще не могли помочь», — сетует отец Ислама.
Алишер Моргенштерн поделился, что смог связаться с парнем и за отвагу наградил его миллионом рублей.
«Сори, что без твоего разрешения покажу, но все в инете и так знают эту новость. Просто героев надо знать в лицо. Плачь, бро, плачь. Красавец!» — кричал рэпер во время стрима на сервисе Kik.
С телефона он также показал видеосообщение от Ислама. «Я очень благодарен Моргенштерну. Я искренне просто очень рад, с его помощью у меня как‑то облегчится жизнь. Я очень рад, что существуют такие люди, как Алишер. У меня нет слов, просто плакать хочу», — откровенничает он на записи.
Также Халилову вручат медаль мусульман России «За заслуги». Об этом объявил Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. Награду мальчик получит во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве.
В беседе с журналистами родители школьника поведали, что он любит футбол и играет за детскую сборную «Спартака». Теперь его позвали сыграть в благотворительном матче за медиафутбольный клуб «БроукБойз».
«Если Исламу нужна какая‑то помощь — футбольная, финансовая или любая другая, — просто пусть даст знать. Если хочет в МФЛ сыграть — пусть мы проиграем, но весь матч проведет. Что захочет, то и сделаем. Я уверен, что и „Спортмастер“ подключится и все-все-все!» — отреагировал на новость президент клуба Дмитрий Егоров.
Позже он показал фрагмент переписки с Исламом. «Хочу, чтобы о парне как можно больше людей узнало и поддержало его. В том числе компании, с которыми мы сотрудничаем», — подчеркнул Егоров.
«Ислам хочет сыграть матч за нас. Во всяком случае он так написал. Я бы предложил вообще сыграть матч звезд МФЛ с его участием и со сбором средств пострадавшим и семьям погибших от всего медиафутбола», — добавил глава клуба.
Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава подтвердил, что благотворительная игра находится в разработке. Со ссылкой на президента Медиалиги Егоров написал, что матч будет и Ислам примет в нем участие.
Кроме этого глава «БроукБойз» поделился контактами семьи мальчика со сборной России. Парень получит футболку от национальной команды.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов.