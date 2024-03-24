«Наверное, все попрощались с жизнью»: Сергей Светлаков о побеге из «Крокус Сити Холла»

«Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. В тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник „Крокуса“ и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», — продолжает он.