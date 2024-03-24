«Наверное, все попрощались с жизнью»: Сергей Светлаков о побеге из «Крокус Сити Холла»

Сергей Светлаков рассказал о том, как ему удалось выйти из зала «Крокус Сити Холла» во время теракта. Его рассказ опубликовала Ксения Собчак.
По словам комика, он находился в ложе над амфитеатром, через который террористы зашли в зал. На концерт «Пикника» он пришел вместе с племянницей и другом, а жена опоздала к началу и не попала в помещение.
«Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене, в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей», — вспоминает телеведущий.
Светлаков передает, что менедежер площадки закрыла выходы из лож на ключ. «Все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», — поясняет он.
Юморист вместе с другими зрителями забаррикадировал входы в корридор, проходы заткнули стульями и дверями.
«Звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — делится Светлаков.
Спустя 15 минут люди в помещении почувствовали запах гари и поняли, что оставаться в нем нельзя. Светлаков отдельно отметил профессионализм сотрудников площадки.
«Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. В тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник „Крокуса“ и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», — продолжает он.
Так Светлакову и другим посетителям удалось уйти, однако на улицу они попали без одежды и до машин на стоянку им пришлось бежать еще большое расстояние.
«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла, — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Это был ад», — обращает внимание на сотрудницу «Крокуса» комик.