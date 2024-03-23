Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура

Сегодня в 15:43
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он объявил 24 марта Днем общенационального траура и выразил соболезнования семьям погибших.

В Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера, заявил Путин. Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны, они пытались скрыться в Украине, утверждает он.

«Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда‑то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», — сказал Путин.

Спецслужбы работают над выявлением пособников террористов, а следствие устанавливает детали теракта, РФ готова объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом, сообщил Путин.

«Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направлял. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар», — добавил он.

Полную версию его обращения можно посмотреть здесь.

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