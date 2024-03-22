Вышел трейлер нового «Доктора Кто» с Шути Гатвой в главной роли

Disney+ опубликовал дебютный трейлер нового сезона «Доктора Кто». Его премьера состоится 10 мая.
«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в мире. Первая серия шоу Сидни Ньюмана вышла 23 ноября 1963 года, сериал получил 26 сезонов. В 2005 году франшиза была перезапущена и на данный момент включает 14 сезонов.
Картина рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 1950-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.
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