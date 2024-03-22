Вышел трейлер нового «Доктора Кто» с Шути Гатвой в главной роли

Картина рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 1950-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.